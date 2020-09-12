Кличко показав відео з наймолодшим "кандидатом" в мери Києва

Гліб Іванов Життя столиці 12:08, 12.09.2020

Мер Києва Віталій Кличко показав зворушливе відео, як зустрівся із хлопчиком, що мріє стати мером.

"Зустрівся з одним із кандидатів в мери Києва. В майбутньому. А час летить швидко...", – написав Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Віталій Кличко зустрів шестирічного Ваню в Київському зоопарку. Хлопчик сказав очільнику столиці, що мріє стати мером та запитав, що для цього потрібно робити.

"Якщо ти хочеш стати мером, тобі потрібно кашу їсти, зарядку робити та гарно вчитися", – порадив Віталій Кличко.

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