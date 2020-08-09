Кличко показав на відео важку роботу медиків швидкої у Києві у час пандемії

Мер столиці Віталій Кличко показав на відео, як в умовах пандемії коронавірусу працюють лікарі та фельдшери Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1.

Відповідний ролик він розмістив на своїй сторінці у Facebook. Героями відео стали фельдшерка Лілія Грунь та лікар Євген Гальченко – співробітники п’ятої бригади відділення центру (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Лілія вже 28 років в медицині, з них – два роки працює у швидкій. Євген у професії вісім років, усі з них – у швидкій допомозі. Вже в 7 ранку вони біля своєї швидкої, готові реагувати на будь-який виклик – інсульт, перелом, лихоманка, підозра на коронавірус. І так уся робоча доба – з ранку і до наступного ранку, часто без перерви на обід", – підкреслив Кличко.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Він відзначив, що, за словами медиків, їх праця нелегка як фізично, так і морально. Бо часто важлива кожна хвилина, навіть секунда, а права на помилку немає.

"Але вони віддані своїй професії, яку називають місією з порятунку життя людей", – написав мер столиці.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Кличко також додав, що у Києві щодня працюють 158 бригад швидкої, а щоночі – 136. І, зокрема, десять спеціальних цілодобих бригад, які працюють з хворими на СOVID-19. Це загалом понад 1,5 тисячі медпрацівників.

"Ми вдячні за їх працю і їх місію!" – підсумував він.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва №1 Пресслужба Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за минулу добу коронавірус виявили у 120 осіб, всього станом на 9 серпня зафіксовано 9498 випадків COVID-19.