Міський голова Києва Віталій Кличко 10 грудня показав у мережі, як відбувається встановлення нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамваю.

Відповідний відеоролик він розмістив на своїй сторінці у Faceboook. Мер міста зазначив, що роботи почалися ще кілька тижнів тому (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували! Вони були в аварійному стані. Тому й вирішили їх демонтувати", – наголосив Кличко.

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над гілкою трамваїв kiev.klichko.org

За його словами, 10 грудня активні роботи тривали на пішохідному мосту біля кінотеатру "Лейпциг", де встановили основну частину конструкції і почали монтувати дах. Також уже готові й опори для встановлення шахт ліфтів, що працюватимуть з обох боків мосту.

Кличко додав, що на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара встановили перший, 12-метровий, прогін майбутнього переходу. Впродовж двох тижнів там запланували звести головні опори.

"Кожен з двох нових мостів буде довжиною понад 69 метрів. На них встановлять бокове скло, сучасне LED-освітлення. Завершити всі роботи мають навесні наступного року", – підсумував мер Києва.

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Старі переходи над Борщагівською гілкою трамваїв у Києві були в аварійному стані kiev.klichko.org

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Старі переходи над Борщагівською гілкою трамваїв у Києві були в аварійному стані kiev.klichko.org

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Старі переходи над Борщагівською гілкою трамваїв у Києві були в аварійному стані kiev.klichko.org

Кличко показав будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою трамваїв kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту. Фахівці вже перемістили готові прогони у проєктне положення.

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