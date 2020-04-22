Кличко поділився планом виходу Києва з карантину

Влада Києва вже розробила кроки, з яких почнеться ослаблення карантинних заходів. Однак процес буде відбуватися поетапно.

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Про це на брифінгу 22 квітня заявив мер української столиці Віталій Кличко, підкресливши, що все залежить від розвитку ситуації з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми вивчаємо досвід європейських країн. Де відкривають спочатку невеликі магазини. Повільно знімають обмеження на доступ до публічних закладів і місць. На роботу громадського транспорту. Тому що не можна перекреслити непродуманими діями всіх зусиль в боротьбі з вірусом! Пом'якшення, ще раз підкреслю, буде залежати від динаміки захворюваності. Якщо у нас продовжить рости кількість хворих, – карантин триватиме", – попередив Кличко.

Карантин у Києві

Також він прокоментував ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо продовження карантину до 12 травня і одночасне ослаблення обмежувальних заходів.

"МОЗ пропонуватиме уряду пом'якшення. Але виходячи з ситуації з поширенням хвороби. Оскільки, як я сказав, пік ми ще не пройшли. Хвороба не йде на спад. Сьогодні є надія на те, що нам вдалося утримати ситуацію. Що обмежувальні заходи, які ввели, дали свій результат. І у нас не буде інфекційного вибуху. Але говорити про перемогу над пандемією ще рано", – сказав мер Києва.

"Тому я і закликаю киян і всіх українців: залишайтеся вдома, бережіть себе і своїх рідних. Ми подолаємо цей виклик, тільки якщо будемо дотримуватися правил. І ще раз нагадаю: ми домовилися з представниками конфесій про перенесення поминальних днів на 6 червня. До того доступ на всі кладовища буде обмеженим. Тому не треба туди йти на наступних вихідних!" – закликав людей Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Він вважає, що в цей період людям доведеться дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Також прем'єр-міністр попередив, що з 22 квітня в Україні вводять нові визначення карантинних заходів. Впроваджуватимуться три рівні: жовтий, помаранчевий і червоний.

Говорячи про відновлення роботи транспорту, він зазначив, що це буде відбуватися поетапно, але не раніше 11 травня.

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