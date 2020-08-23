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Кличко підняв Державний Прапор біля Київської міської ради

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Життя столиці
2,8 т.
Кличко підняв Державний Прапор біля Київської міської ради

Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради.

Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України.

"Вітаю всіх, хто долучився до відзначення Дня Державного прапора України! Національний прапор є одним із символів державності і єдності народу. Український прапор сьогодні – це і оберіг, з яким ідуть в бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу нашої країни. З ним українці виходили на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. Його - на знак перемоги - підіймають наші спортсмени, талановита молодь на міжнародних змаганнях, - сказав Кличко. - У спорті, завжди, де я б не боксував, зі мною був український прапор. Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша з вами спільна перемога! Я переконаний: з кожної маленької перемоги кожного українця, зіткана наша велика перемога!" - підкреслив Кличко.

Кличко підняв Державний Прапор біля Київської міської ради

Як зауважив мер Києва, ще до офіційного проголошення незалежності України синьо-жовтий прапор майорів над багатьма українськими містами і селами. У Києві вперше державний прапор, освячений у Софіївському соборі, офіційно підняли 24 липня 1990 року - на флагштоку перед будівлею Київської міської ради.

"Сьогодні разом з нами родини Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Ми шануємо наших героїв. І вклоняємось Вам, дорогі матері, дружини, доньки та сини", - звернувся до присутніх на церемонії мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що сьогодні День Державного Прапора Київ і Україна зустріли з найвищим і найбільшим прапором країни.

"Вчора ввечері ми відкрили меморіал та підняли найбільший, головний прапор України. У символічному місці – на Печерських пагорбах. І наш великий прапор видно майже з кожної точки столиці. І вдень і вночі. Вітаю всіх з Днем державного прапора та Днем незалежності України, який ми відзначимо завтра!" - підкреслив мер Києва.

Також, за традицією, Віталій Кличко, разом з братом Володимиром Кличком, - легендарним чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі, вручив 20 юним киянам - переможцям олімпіад, змагань, конкурсів, які є лідерами учнівського самоврядування, - паспорти громадян України.

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УкраїнаКиївДень прапора УкраїниВолодимир КличкоВіталій Кличко
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