Кличко підняв Державний Прапор біля Київської міської ради

Мер Києва Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного прапору України.

"Вітаю всіх, хто долучився до відзначення Дня Державного прапора України! Національний прапор є одним із символів державності і єдності народу. Український прапор сьогодні – це і оберіг, з яким ідуть в бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу нашої країни. З ним українці виходили на Майдан у боротьбі за демократію і європейське майбутнє нашої держави. Його - на знак перемоги - підіймають наші спортсмени, талановита молодь на міжнародних змаганнях, - сказав Кличко. - У спорті, завжди, де я б не боксував, зі мною був український прапор. Це надихало мене і надавало сил. Допомагало перемагати. І це завжди була наша з вами спільна перемога! Я переконаний: з кожної маленької перемоги кожного українця, зіткана наша велика перемога!" - підкреслив Кличко.

Як зауважив мер Києва, ще до офіційного проголошення незалежності України синьо-жовтий прапор майорів над багатьма українськими містами і селами. У Києві вперше державний прапор, освячений у Софіївському соборі, офіційно підняли 24 липня 1990 року - на флагштоку перед будівлею Київської міської ради.

"Сьогодні разом з нами родини Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО. Ми шануємо наших героїв. І вклоняємось Вам, дорогі матері, дружини, доньки та сини", - звернувся до присутніх на церемонії мер Києва.

Віталій Кличко зауважив, що сьогодні День Державного Прапора Київ і Україна зустріли з найвищим і найбільшим прапором країни.

"Вчора ввечері ми відкрили меморіал та підняли найбільший, головний прапор України. У символічному місці – на Печерських пагорбах. І наш великий прапор видно майже з кожної точки столиці. І вдень і вночі. Вітаю всіх з Днем державного прапора та Днем незалежності України, який ми відзначимо завтра!" - підкреслив мер Києва.

Також, за традицією, Віталій Кличко, разом з братом Володимиром Кличком, - легендарним чемпіоном світу з боксу у суперважкій вазі, вручив 20 юним киянам - переможцям олімпіад, змагань, конкурсів, які є лідерами учнівського самоврядування, - паспорти громадян України.

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