Кличко озвучив терміни відкриття метро в Києві: як готуються. Відео

Влада Києва в рамках послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19, готова відкрити метро, щойно уряд дозволить відновити його роботу.

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Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 15 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. Він побував у підземці та показав відео, як метрополітен готують до запуску (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Що стосується метро. Ми готові будемо відновити його роботу, щойно уряд дозволить це робити. Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали й продовжуються всі необхідні роботи з утримання інфраструктури – заміна рейок, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші", – підкреслив мер Києва.

Кличко озвучив терміни відкриття метро у Києві. Ілюстрація Скріншот

Він також зазначив, що вже розпочалися роботи за програмою доступності на станціях "Лук'янівська" та "Сирець".

"Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації та заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян", – додав Кличко.

Так, за його словами, під час пандемії COVID-19 у метрополітені регулярно відбувалась і дезінфекція потягів, вестибюлів, кас, платформ на станціях. Також очільник Києва наголосив, що після відновлення роботи підземки ці заходи посилять.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема з 25 травня.

Головний санітарний лікар України, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливе уже на початку червня. Що ж стосується метро, то його запуск може бути неодночасним у Києві, Харкові та Дніпрі.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня. Точна дата відкриття буде озвучена до кінця тижня.

Водночас сам глава МОЗ Максим Степанов запевнив, що метро в Києві може відкритися з 25 травня, тільки якщо столиця відповідатиме протиепідеміологічним критеріям, розробленим експертами МОЗ.

А Кличко закликав жителів міста користуватися метро після його відкриття лише в разі нагальної потреби, дотримуючись усіх правил безпеки, щоб не заразитися коронавірусом COVID-19.

Начальниця інформаційного центру КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон розповіла, що роботу метро в Києві відновлять одразу ж наступного дня після отримання відповідного рішення Кабміну.

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