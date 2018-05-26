Кличко обговорив з мером Мадрида питання співробітництва двох столиць

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Мадрида Мануелою Кармена. Вони обговорили питання співробітництва двох столиць та сьогоднішню велику футбольну подію, яку Київ приймає вперше.

Кличко відзначив, що столиця України радо зустрічає усіх гостей, які прибули на фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

"Ми старанно готувалися до цієї події. Готували і облаштовували локації, прикрашали місто. Особливу увагу приділили безпеці. 10 тисяч правоохоронців забезпечують порядок у місті", - наголосив Кличко.

Мануела Кармена відзначила, що як колега розуміє всі проблеми мера міста, в якому відбувається така велика подія.

"Мене вразив Київ- дуже зелене і дуже гарне місто", - сказала Кармена.

Віталій Кличко запропонував їй розглянути пропозицію про те, щоб Київ і Мадрид підписали угоду про побратимство двох столиць.

Кличко також запросив Мануелу Кармена прогулятися Софіївською площею. Там вони сфотографувалися з величезними сріблястим кубком Ліги чемпіонів та записали і відправили спільне звернення меру Ліверпуля Джону Андерсону. Кличко оприлюднив згодом відео на своїй сторінці у Facebook та в Twitter. "Джо, нам тебе не вистачає. І було б дуже добре, якби ти був зараз тут з нами. Шлемо тобі наші вітання і бажаємо удачі сьогодні ввечері! Подивимося, хто буде найсильнішим гравцем. Привіт Ліверпулю!", - сказав у відеозверненні мер Києва.