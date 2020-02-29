Кличко назвав законопроект про столицю некомпетентним

Рішення парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування виносити законопроект про столицю на друге читання до сесійної зали без врахування зауважень та пропозицій європейських партнерів – це некомпетентність. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі “Свобода слова Савіка Шустера” на телеканалі “Україна”.

Віталій Кличко

“Сьогодні намагаються чимшвидше ухвалити законопроект про столицю. Але ж всі ми хочемо жити за європейськими законами, за європейськими стандартами життя. А на останньому засіданні парламентського комітету із самоврядування минулого тижня ухвалювавали до другого читання законопроект про столицю без рекомендацій та зауважень Ради Європи і Венеціанської комісії”, - сказав Кличко.

Він зауважив, що 13 березня відбудеться зустріч у Раді Європи у Стразбурзі, що буде присвячена питанням місцевого самоврядування, де, зокрема, обговорюватимуть і питання України та законопроект про столицю. Тож варто отримати думку і висновки європейських експертів і тільки після цього ухвалювати документ у Верховній Раді.

Про те, що перед внесенням проекту закону про столицю на голосування парламенту слід взяти до уваги рекомендації європейских партнерів України, наголосив і спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георг Мільбрадт, з яким Віталій Кличко зустрічався днями в Києві.

"У Конституції України йдеться про європейський напрямок розвитку нашої держави. Чому тоді комітет парламенту схвалює цей законопроект, щоб внести його на розгляд Верховної Ради без пропозицій і зауважень, що будуть озвучені 13 березня в Стразбурзі? Так не робиться. Це – некомпетентність”, – наголосив Віталій Кличко.

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