Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків

Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що реконструкція першої черги київського зоопарку триває і показав, як працівники зоопарку годують хижих звірів - тигрів та левів.

Відео мер розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Роботи з реконструкції першої черги столичного зоопарку тривають і взимку. Щоб уже навесні відвідувачі змогли оцінити нову вхідну групу, яка тепер буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Також відкриють новий універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. До кінця ж наступного року в Київському зоопарку з’явиться підземний океанаріум", - написав Кличко.

Також мер зазначив, що життя мешканців зоопарку йде своїм звичаєм.

"Хижакам, наприклад, аби вони не нудьгували, фахівці створюють ситуацію "полювання на здобич". - Можуть покласти у вольєрах левів, тигрів, вовків та гієн м’ясо десь на високу колоду, а десь - підвісити на мотузку. І звірі, як у природних умовах, добувають собі їжу", - розповів у дописі до відео Віталій Кличко.

І зауважив, що відвідувачів узимку, зважаючи на погоду, в зоопарку небагато. Але мешканці зоопарку завжди раді гостям, які приходять подивитися на них, сфотографуватися.

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