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25 січня • оновлено в 12:59
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Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків

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Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що реконструкція першої черги київського зоопарку триває і показав, як працівники зоопарку годують хижих звірів - тигрів та левів.

Відео мер розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Роботи з реконструкції першої черги столичного зоопарку тривають і взимку. Щоб уже навесні відвідувачі змогли оцінити нову вхідну групу, яка тепер буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Також відкриють новий універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. До кінця ж наступного року в Київському зоопарку з’явиться підземний океанаріум", - написав Кличко.

Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків
Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку та показав, як там годують хижаків

Також мер зазначив, що життя мешканців зоопарку йде своїм звичаєм.

"Хижакам, наприклад, аби вони не нудьгували, фахівці створюють ситуацію "полювання на здобич". - Можуть покласти у вольєрах левів, тигрів, вовків та гієн м’ясо десь на високу колоду, а десь - підвісити на мотузку. І звірі, як у природних умовах, добувають собі їжу", - розповів у дописі до відео Віталій Кличко.

І зауважив, що відвідувачів узимку, зважаючи на погоду, в зоопарку небагато. Але мешканці зоопарку завжди раді гостям, які приходять подивитися на них, сфотографуватися.

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
київський зоопарк
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