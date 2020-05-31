Мер столиці України Віталій Кличко показав зворушливе відеопривітання з Днем Києва, який цьогоріч відзначають у неділю, 31 травня. Місту виповнилося 1538 років.

Відповідний ролик очільник столиці опублікував на своїй сторінці у Facebook. На ньому під пісню "Як тебе не любити, Києве мій!" зображено щасливих киян, зокрема, маму з дитиною, пару похилого віку, двірника, водія, продавчиню та інших (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Також на відео з'явилися сам Кличко та американський бодібілдер, кіноактор, продюсер і політик Арнольд Шварценеґґер із привітальними словами "Як тебе не любити, Києве мій!".

Кличко і Шварценеґґер привітали Київ із 1538-річчям

"Друзі, щиро вітаю вас із Днем Києва і пропоную переглянути це відео! Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас із Києвом пов’язує щось своє, особливе. Київ – це місто, яке знають та люблять у всьому світі. Київ – це кожен із нас! Ми любимо тебе, Києве!" – написав мер столиці.

За годину з моменту публікації ролик назбирав понад 1,3 тисячу лайків та майже 300 репостів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко показав оригінальне відеопривітання із прийдешнім Днем Києва. На ролику для киян "заспівали" пам'ятники.