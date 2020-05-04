Кличко гучно відреагував на послаблення карантину і заявив про відкриття кав'ярень у Києві

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже 5 травня буде ухвалене рішення про дозвіл у столиці продажу кави на виніс у межах поступового ослаблення карантину через поширення COVID-19.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що 4 травня поспілкувався з підприємцями (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дозволити продавати каву на виніс – це один із кроків першого етапу послаблень, що столиця оприлюднила раніше. Ресторани і кафе продавали і продають їжу на виніс під час обмежень, тому і каву на виніс ми вже можемо дозволити. Завтра комісія з надзвичайних ситуацій міста повинна ухвалити рішення про це та про регламент роботи кав'ярень. І тоді вони зможуть вже працювати на виніс, з дотриманням усіх норм, правил безпеки та регламентів", – наголосив Кличко.

Він також нагадав, що повністю запроваджувати перший етап послаблення обмежень столиця розпочне з 12 травня. Так, тоді з певними вимогами будуть відкриті: непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м. кв), перукарні та салони краси, кав'ярні та ресторани (на виніс), парки та сквери, кіоски, невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування, адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори, автокінотеатри.

В установах та на підприємствах буде введена: обов'язкова термометрія працівників, відвідувачів, правила безпеки, заборона входу клієнту без маски.

Закритими ще певний час залишаться: великі ТРЦ, школи, дитячі садочки, дитячі та спортивні майданчики, прибережні зони відпочинку.

Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес має вирішити питання підвезення працівників на роботу. Метро у столиці відкриється рішенням уряду, а роботу приміського транспорту пообіцяли відновити першочергово. У публічних місцях кияни мають і надалі дотримуватися правил безпеки і бути в масках.

Кличко гучно відреагував на послаблення карантину і заявив про відкриття кав'ярень у Києві. Ілюстрація

Так, під час брифінгу Кличко наголосив, що останнім часом виникло багато дискусій щодо термінового скасування обмежень. Він зазначив, що у такий час потрібно, перш за все, думати про здоров'я і життя людей.

За його словами, основний удар у боротьбі із поширенням вірусу взяло на себе місцеве самоврядування, якому вдалося вистояти. Очільник Києва заявив, що тепер важливо – не звести нанівець усі зусилля.

"Що відбувається сьогодні у нас? Людей обурює несправедливість! Якщо працюють великі торгові мережі, якщо працюють окремі ресторани, – чому не може працювати малий і середній бізнес? Маленькі магазини чи кав'ярні, дотримуючись правил і безпеки? Давайте шукати і ухвалювати виважені рішення і справедливі", – сказав він.

"Заради безпеки і життя людей. Заради економіки і розвитку міст та держави. Не погрожувати. Не застосовувати силу чи кримінальні справи. Не вдаватися до популізму. А думати перш за все про відповідальність, яку поклали люди на владу. Люди сьогодні зневірені і стривожені через майбутнє своїх родин, свою роботу, через те, в якому напрямку рухається країна", – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що заради безпеки людей та відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання та послаблення обмежень. Очільник Києва, додав, що на засіданні уряду 4 травня донесе свою позицію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України вирішив послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, з 11 травня. Водночас сам карантин продовжили до 22 травня.