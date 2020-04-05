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5 квітня • оновлено в 20:11
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/ Життя столиці

Кличко готовий заборонити рух для всіх автомобілів у Києві

6.3т
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, якщо ситуація із поширенням коронавірусу COVID-19 буде ускладнюватися, у столиці України у рамках карантину можуть заборонити рух приватного транспорту.

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Про це очільник міста заявив у ефірі телеканалу ZIK 3 квітня, відповідаючи на запитання щодо обмежень пересування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У випадку, якщо у нас буде розповсюджуватися ця хвороба достатньо сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі чи десятки тисяч людей, ми однозначно будемо встановлювати більш жорсткі правила. І можемо припинити взагалі пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", – підкреслив Кличко.

Кличко готовий заборонити рух для всіх автомобілів у Києві. Ілюстрація

Кличко готовий заборонити рух для всіх автомобілів у Києві. Ілюстрація

Він додав, що сподівається на те, що все буде добре. Але водночас, за його словами, необхідно прораховувати і можливий "поганий сценарій", який спостерігається у США, Італії та Іспанії, і не робити ті помилки, які були зроблені іншими містами чи муніципалітетами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Voavnovich Vovan
Voavnovich Vovan
/Витёк Шендурович/ Б/о/т ты заработался, сегодня воскресенье отдохни :)) А то ты сам посты пишешь, сам на них отвечаешь, сам себе лайки ставишь,б/о/т ты устал.
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Voavnovich Vovan
Voavnovich Vovan
/Витёк Шендурович/ Б о т ты заработался, сегодня воскресенье отдохни :)) А то ты сам посты пишешь, сам на них отвечаешь, сам себе лайки ставишь,б о т ты устал.
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Куни Чан
Куни Чан
Рагулям только индийские палки помогут и то врятли
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