'' Класична різдвяна картинка'': з'явився прогноз погоди на вихідні в Києві

У Києві сильні морози протриматися до 12 січня, проте суха погода зміниться сильними опадами. Також очікується посилення вітру.

11 січня прогнозується -10...-12 вночі і -8...-10 удень, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"12 січня вночі ще буде холодно, вдень мороз послабшає, буде йти сніг. На Маланку (13 січня. – Ред.) і Василя (14 січня. – Ред.) – класична різдвяна картинка – невеликий мороз і буде літати сніг. З 12 по 14 січня очікується сильний південно-західний вітер", – пояснила синоптик.

В Укргідрометцентрі дали аналогічний прогноз на найближчі дні. Так, в суботу та неділю прогнозується -1...-3, а в понеділок – до 1 градуса тепла.

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На інших територіях країни в різних областях очікується мороз, снігопади, дощі, хуртовини та ожеледиця.

Погода у Києві Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, народні синоптики спрогнозували погоду на 2019 рік. Наприкінці січня очікується потепління, а ось літо буде не дуже спекотним.