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28 березня • оновлено в 21:54
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Інфікований киянин вилікувався від COVID-19 і записав відео

3.8т
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Жителя ЖК "Паркове місто" в Києві, у якого виявили новий коронавірус COVID-19, виписали з лікарні.

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Про одужання киянина повідомив Telegram-канал "Коронавірус онлайн", опублікувавши відео з українцем. Він сказав, що з ним все добре і він приїхав додому.

Ймовірно, чоловік заразився під час поїздки до Німеччини.

Киянин вилікувався від COVID-19

Киянин вилікувався від COVID-19

Колаж

Нагадаємо, раніше 40-річний чоловік із ЖК "Паркове місто" повідомив у чаті мешканців, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Він попросив сусідів і тих, із ким контактував, звернутися до лікаря і самоізолюватись, після чого сусіди стали "труїти" інфікованого та його сім'ю.

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня стало відомо, що депутата Верховної Ради Олександра Лукашова (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
видео вірус хвороба інфекція
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Мой господин
Мой господин
Опубликуйте его адрес,мы потом полюбуемся на его радостное выздоровление))
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Кияни Життя столиці

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