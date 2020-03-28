Жителя ЖК "Паркове місто" в Києві, у якого виявили новий коронавірус COVID-19, виписали з лікарні.

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Про одужання киянина повідомив Telegram-канал "Коронавірус онлайн", опублікувавши відео з українцем. Він сказав, що з ним все добре і він приїхав додому.

Ймовірно, чоловік заразився під час поїздки до Німеччини.

Киянин вилікувався від COVID-19 Колаж

Нагадаємо, раніше 40-річний чоловік із ЖК "Паркове місто" повідомив у чаті мешканців, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Він попросив сусідів і тих, із ким контактував, звернутися до лікаря і самоізолюватись, після чого сусіди стали "труїти" інфікованого та його сім'ю.

Як писав OBOZREVATEL, 27 березня стало відомо, що депутата Верховної Ради Олександра Лукашова (фракція ОПЗЖ) виписали з Олександрівської клінічної лікарні в Києві, де він проходив лікування від коронавірусу.

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