Киянин із COVID-19 – про ситуацію в лікарнях: медики сплять по 30 хвилин, людей лікують у коридорах

У київських лікарнях важка ситуація з пацієнтами з COVID-19: не вистачає персоналу і засобів для боротьби з хворобою.

Про це у Facebook повідомив менеджер державної компанії Prozorro Олексій Краснощоков, який заразився коронавірусом.

За його словами, столичні держлікарні переповнені і хворих розміщують у коридорах. Киянин розповів, що спочатку його з температурою 39 градусів відвезли до приватної клініки, але виявилося, що там потрібен вчорашній тест про наявність COVID-19 і консультація пульмонолога. Після цього його відвезли до лікарні №1 на Харківському масиві.

"Лікарі всі знервовані, сплять по 30 хвилин. За останні 2-3 дні 40 пацієнтів. Прийшла терапевт для консультації. Дуже лаялася, чому на другий тиждень хвороби мені не призначили ін'єкційні антибіотики і крапельниці. Сказала, що місця є тільки в коридорі, а там протяги плюс інфекційні хворі з різними інфекціями, тобто, може бути перехресне зараження", – поділився Краснощоков.

Він зазначив, що лікарка виписала йому крапельницю з антибіотиками і порадила викликати приватну "швидку допомогу", щоб медики збивали йому температуру.

"Ось такі справи з інфекційною ситуацією. Реально з COVID-19 працюють тільки в державних лікарнях, а ресурсів тупо нуль. Увесь ковідний фонд закатали в асфальт", – додав Краснощоков.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 21 вересня в лікарнях Києва перебуває 1010 хворих на коронавірус. 189 з них – у важкому стані.