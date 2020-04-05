Киянину, який захворів на коронавірус, тест на COVID-19 зробили тільки під час другого візиту до лікаря, а до цього українець 10 днів лікувався вдома.

Про це Павло Пуськов розповів в інтерв'ю ТСН. Чоловік зізнався, що вважав свою хворобу грипом, а в приватній клініці сказали, що в нього гострий синусит і риніт.

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"Я припускаю, що захворів 2 березня. У мене був стан як ніби грип. Я тоді сам почав пити антибіотики, вітаміни і за тиждень у мене все нібито пройшло. Але через 10 днів, 12 березня, у мене істотно підвищилася температура до 38,7. І тоді я поїхав у приватну клініку, щоб перевіритися", – розповів українець.

Він згадав, що спершу високої температури у нього не було, було нездужання і біль у горлі. Крім того, протягом всієї хвороби у нього не було кашлю.

Киянин розповів, як лікувався від коронавірусу

Як розповів хворий, він повернувся з Франції 1 березня, де, ймовірно, і інфікувався.

"Я двічі звертався в приватну клініку. Вперше 12 березня, вони мене обстежили і призначили лікування. Якийсь там гострий синусит і риніт. І ніхто не подумав, що в мене може бути COVID-19. І я з 12 до 18 березня був на домашньому лікуванні, і вже 18 березня, коли в мене знову була висока температура, я знову звернувся в приватну клініку, і тоді мені порадили звернутися також до терапевта, не тільки до лора. І терапевт призначив томограму легенів.

Коли вони зробили знімки, було видно, що в мене вже високий ступінь двосторонньої пневмонії і плеврит. Мене направили в цей же день в Олександрівську лікарню", – розповів житель столиці.

Експрес-тест на коронавірус, як уточнив він, дав негативний результат. Діагноз підтвердив лабораторний тест.

"Мене лікували виключно від пневмонії, оскільки лікарі не знають, як лікувати саме коронавірус. Тричі на день мені кололи антибіотики, щодня ставили крапельниці і вранці та ввечері я пив таблетки. У мене весь курс лікування був направлений на лікування пневмонії, запалення легенів.

Єдине, що мене попросив лікар, це, якщо є можливість, придбати препарат "Плаквеніл", який ми знайшли чи не останні упаковки, він частково є в Львові, частково в Одесі, і я його пив додатково", – зазначив Пуськов.

Нагадаємо, після схвалення Міністерством охорони здоров'я коронавірус в Україні лікуватимуть протималярійним препаратом "Плаквеніл". Що про нього відомо – читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в рамках боротьби з COVID-19 на 65 млн гривень закупили відеокамер, які будуть вимірювати температуру тіла, а також розпізнавати обличчя.

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