Киянин через суд зажадав від Кабміну безкоштовні маски на весь карантин

Борис Бондар Життя столиці 20:21, 18.09.2020 Оновлено: 21:00, 18.09.2020

Киянин подав до суду на Кабінет міністрів України з вимогою безкоштовно забезпечити його медичними масками на період карантину, введеного через епідемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Суд відкрив провадження за позовом жителя столиці.

Він попросив визнати незаконними дії уряду, який не забезпечив його засобами захисту.

Також у позові наголошено, що пільгові категорії громадян на час введеного карантину повинні забезпечуватися ліками та виробами медичного призначення безкоштовно.

У повідомленні зазначено, що ОАСК прийняв розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання заплановано на 30 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі місцевим жителям безкоштовно роздавали противірусні маски. Індивідуальні засоби захисту привезли на двох недешевих автомобілях – Maybach 62 і Mercedes-Benz GLS63 AMG.

У Дніпрі один із байкерських клубів організував благодійну акцію. Учасники акції роздавали маски та рукавички перехожим, а також адресну допомогу людям з інвалідністю у вигляді гарячих продуктів харчування.

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