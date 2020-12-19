Кияни 'забили' на карантин під час відкриття головної ялинки. Відео

У Києві 19 грудня сотні людей зібралися на Софійській площі, щоб подивитися, як на День святого Миколая засяє головна новорічна ялинка країни.

Попри карантинні обмеження для масових заходів, багато прийшли без масок і не дотримувалися дистанції, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На відміну від минулорічних святкувань, цього разу на площі не розмістили містечка з будиночками, де можна придбати різні смаколики й сувеніри. Киянам і гостям столиці пропонують лише скуштувати глінтвейну.

Нагадаємо, що довкола встановлення головної ялинки України на Софійській площі в Києві розгорілася суперечка. Українцям не сподобалося, що новорічну красуню прикрасили дивним казковим капелюхом – у мережі його назвали "чаклунським".

Згодом представники протестантських церков попросили у мера столиці замінити капелюх на святковому дереві традиційною різдвяною зіркою.

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