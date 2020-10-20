Кияни під судом влаштували масове читання забороненої книги "Справа Василя Стуса". Фото та відео

Мешканці столиці 20 жовтня зібрались під будівлею Печерського районного суду Києва, щоб зачитати заборонену книгу "Справа Василя Стуса".

Як повідомляє "Цензор.Нет", читання проходило при свічках (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Учасники розташувалися на карематах, запалили свічки і читали уривки з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса"", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста і історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОТЗЖ Віктора Медведчука. Однак читачі встигли розкупили вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.

Також видавництво Vivat заявило, що надрукує ще один наклад книги, поки не вступило в силу рішення суду. Новий тираж орієнтовно з'явиться 2 листопада, і складе 3500 примірників.

В Офісі президента України заявили, що здивовані деякими формулюваннями судового рішення.