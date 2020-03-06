Киянам дозволили відімкнути централізоване опалення: як це зробити

Жителі багатоквартирних будинків Києва з 6 березня зможуть достроково припинити опалювальний сезон.

Для цього 75% з них повинні підтримати відповідне рішення на зборах. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, йдеться на офіційному порталі міста.

За його словами, тоді протокол потрібно направити до теплопостачальної організації – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція" або іншої. Якщо не вдалось зібрати всіх жителів, то рішення можна ухвалити за допомогою письмового опитування і теж скласти протокол.

Киянам дозволили відімкнути централізоване опалення. Ілюстрація

"Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо", – пояснив Пантелеєв.

Він додав, що КП "Київтеплоенерго" також хоче економити ресурси і поступово здійснює термомодернізацію мереж та обладнання, щоб не підвищувати тарифи для споживачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві мешканка багатоповерхівки отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму близько 53 тисяч гривень.

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