Киян запрошують встановити рекорд на наймасовіший селфі

31 березня столичне Співоче поле "попрощається" з Фестивалем Гігантських китайських ліхтарів, який в цьому році вперше побував в Україні.

Організатори підрахували, що за час роботи локації її відвідали десятки тисяч людей, які зробили сотні тисяч фотографій. "Ми вже отримуємо сотні прохань про продовження Фестивалю. Але можемо пообіцяти відвідувачам тільки одне - виставка ще повернеться в Україну. Можливо, її оновлена версія ", - говорить організатор івенту з української сторони, директор компанії Grand Event Денис Погорілко.

Українські ТОП-блогери, телеведучі та просто публічні люди залишили в Мережі купу позитивних відгуків:

"Хочете влаштувати собі WOW вечір з усією родиною? Тоді приходьте на фестиваль-видовище незабутнє ... "- ділиться враженнями Instagram-блогер Віта Буланов (96 тис. Передплатників).

"Красотища! Алея кохання-це щось. Емоцій-море! Перевірено на собі ", - говорить ведуча Нового каналу Олена-Христина Лебідь.

Закриття виставки обіцяють грандіозне. Організатори до останнього зберігають інтригу, але гарантують - гостям буде цікаво і не нудно.

І головне - всіх бажаючих запрошують встановити рекорд, зробивши наймасовіше в історії країни селф.

Нагадаємо, Україна стала першою країною в Східній Європі, де стартував Фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Масштабні інсталяції з яскравих вогнів побували в 40 країнах світу. Відвідувачі можуть побачити тут гігантського дракона, сади панд, слонів і фламінго. Над кожною інсталяцією працювала спеціально запрошена команда фахівців з Китаю.

Час роботи виставки: з 17.00 до 23.00

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