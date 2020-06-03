Киян захопила потрійна веселка: з'явилися яскраві фото та відео

Юрій Сергієнко Життя столиці 23:50, 3.06.2020 Оновлено: 23:58, 3.06.2020

До кінця дня 3 червня у Києві з'явилася потрійна веселка, яку можна було спостерігати з різних районів столиці.

Яскравими фотографіями явища в соцмережах поділилися жителі Києва (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Киян захопила потрійна веселка
Андрій Урень/Facebook

"Я тепер знаю, як можна плакати від краси", – написала синоптикиня Наталія Діденко.

Зі свого боку киянка Марина Балабан додала, що це "найкраще закінчення сьогоднішнього дурнуватого дня".

Киян захопила потрійна веселка
Oksa Na/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Олена Кривко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Анастасія Золотухіна/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Ольга Батьківщина/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Вікторія Ненько/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Тетяна Драчева/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Олена Косенко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Катерина Іванова
Киян захопила потрійна веселка
Наталія Діденко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Наталія Діденко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Ольга Грановська/Twitter
Киян захопила потрійна веселка
Катерина Дубовська/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Марина Балабан/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне явище було зафіксовано в столиці рік тому, але тоді веселка була подвійною.

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Кияни Життя столиці

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