Головна Новини
4 червня • оновлено в 01:07
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Киян захопила потрійна веселка: з'явилися яскраві фото та відео

2.5т
Читати матеріал російською

До кінця дня 3 червня у Києві з'явилася потрійна веселка, яку можна було спостерігати з різних районів столиці.

Яскравими фотографіями явища в соцмережах поділилися жителі Києва (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Андрій Урень/Facebook

"Я тепер знаю, як можна плакати від краси", – написала синоптикиня Наталія Діденко.

Зі свого боку киянка Марина Балабан додала, що це "найкраще закінчення сьогоднішнього дурнуватого дня".

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Oksa Na/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Олена Кривко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Анастасія Золотухіна/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Ольга Батьківщина/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Вікторія Ненько/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Тетяна Драчева/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Олена Косенко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Катерина Іванова

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Наталія Діденко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Наталія Діденко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Ольга Грановська/Twitter

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Катерина Дубовська/Facebook

Киян захопила потрійна веселка

Киян захопила потрійна веселка

Марина Балабан/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне явище було зафіксовано в столиці рік тому, але тоді веселка була подвійною.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги