До кінця дня 3 червня у Києві з'явилася потрійна веселка, яку можна було спостерігати з різних районів столиці.
Яскравими фотографіями явища в соцмережах поділилися жителі Києва (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).
Киян захопила потрійна веселка
Андрій Урень/Facebook
"Я тепер знаю, як можна плакати від краси", – написала синоптикиня Наталія Діденко.
Зі свого боку киянка Марина Балабан додала, що це "найкраще закінчення сьогоднішнього дурнуватого дня".
Киян захопила потрійна веселка
Oksa Na/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Олена Кривко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Анастасія Золотухіна/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Ольга Батьківщина/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Вікторія Ненько/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Тетяна Драчева/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Олена Косенко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Катерина Іванова
Киян захопила потрійна веселка
Наталія Діденко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Наталія Діденко/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Ольга Грановська/Twitter
Киян захопила потрійна веселка
Катерина Дубовська/Facebook
Киян захопила потрійна веселка
Марина Балабан/Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне явище було зафіксовано в столиці рік тому, але тоді веселка була подвійною.
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