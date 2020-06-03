До кінця дня 3 червня у Києві з'явилася потрійна веселка, яку можна було спостерігати з різних районів столиці.

Яскравими фотографіями явища в соцмережах поділилися жителі Києва (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Киян захопила потрійна веселка Андрій Урень/Facebook

"Я тепер знаю, як можна плакати від краси", – написала синоптикиня Наталія Діденко.

Зі свого боку киянка Марина Балабан додала, що це "найкраще закінчення сьогоднішнього дурнуватого дня".

Киян захопила потрійна веселка Oksa Na/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Олена Кривко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Анастасія Золотухіна/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Ольга Батьківщина/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Вікторія Ненько/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Тетяна Драчева/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Олена Косенко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Катерина Іванова

Киян захопила потрійна веселка Наталія Діденко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Наталія Діденко/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Ольга Грановська/Twitter

Киян захопила потрійна веселка Катерина Дубовська/Facebook

Киян захопила потрійна веселка Марина Балабан/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібне явище було зафіксовано в столиці рік тому, але тоді веселка була подвійною.

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