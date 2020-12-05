Киян попередили про погіршення погодних умов: оголошено жовтий рівень небезпеки

У суботу, 5 грудня, в Києві до кінця дня буде погана погода – туман і обмеження видимості 200-500 метрів.

Як повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у столиці оголошено I рівень небезпеки, (жовтий).

Рятувальники відзначили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 5 грудня в столиці опадів не передбачається. Температура вдень +1+3 градуси, вночі похолодає до -1-3. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Відзначимо, що погода в Україні в суботу, 5 грудня, буде сонячною, а в деяких регіонах відчутно потеплішає.

Також народна синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на вихідних, 5-6 грудня, похолодання, тумани й ожеледь на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповів, яка погода буде на Новий рік 2021 Україні.