Киян попередили про перевищення рівня забруднення повітря

Юрій Сергієнко Життя столиці 23:45, 30.11.2020 Оновлено: 00:06, 1.12.2020

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва в повітрі виявлено продукти горіння, рівень яких перевищено в кілька разів.

Дані зафіксувала мобільна лабораторія КАРС, повідомляється на сайті Київської міської держадміністрації ввечері 30 листопада.

Йдеться про автомобільні гази, забруднювальні речовини, що утворюються внаслідок роботи промислових підприємств.

Зокрема, зафіксовано перевищення діоксиду азоту – у 5 разів, оксиду азоту – у 1,3 раза, діоксиду вуглецю – у 4 рази, формальдегіду – у 43 рази.

Дніпровський район.
Google Maps

Фахівці дали низку рекомендацій, що робити жителям зазначених двох районів:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі,

  • тримати вікна зачиненими (особливо вночі і вранці),

  • під час відчинення вікон завішувати кватирки вологою тканиною і періодично її міняти,

  • вмикати системи кондиціонування й очищення повітря,

  • проводити вологе прибирання,

  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день (для дорослих), зокрема підсоленої або мінеральної лужної води, молочно-кислих напоїв, соків, мінералізованих напоїв, киснево-білкових коктейлів.

Дарницький район.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці листопада радіаційна ситуація в Україні в деяких регіонах була перевищеною. Через це Державне агентство України з управління зоною відчуження провело перевірку в Чорнобилі.

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