Кількість випадків коронавірусу на Київщині перейшла позначку в 4 тисячі: дані на 7 серпня

На Київщині станом на ранок 7 серпня було підтверджено вже 4058 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили в 78 осіб, видужали за цей час – лише 22. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом в області від COVID-19 померли вже 67 осіб, а одужали – 2902. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"7 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 – летальні, 43 055 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1453 нові випадки. Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2932 випадки;

Волинська область – 4162 випадки;

Дніпропетровська область – 1508 випадків;

Донецька область – 945 випадків;

Житомирська область – 2064 випадки;

Закарпатська область – 5615 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 5426 випадків;

Кіровоградська область – 714 випадків;

м. Київ – 9178 випадків;

Київська область – 4058 випадків;

Львівська область – 10 572 випадки;

Луганська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 682 випадки;

Одеська область – 3904 випадки;

Полтавська область – 489 випадків;

Рівненська область – 6638 випадків;

Сумська область – 636 випадків;

Тернопільська область – 3212 випадків;

Харківська область – 4527 випадків;

Херсонська область – 255 випадків;

Хмельницька область – 1286 випадків;

Чернівецька область – 6477 випадків;

Черкаська область – 975 випадків;

Чернігівська область – 965 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 серпня до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 132 951.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили зв'язок між коронавірусом і захворюванням ясен, що в підсумку може призвести до летального результату для пацієнта.