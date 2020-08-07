Кількість випадків коронавірусу на Київщині перейшла позначку в 4 тисячі: дані на 7 серпня
На Київщині станом на ранок 7 серпня було підтверджено вже 4058 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили в 78 осіб, видужали за цей час – лише 22. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом в області від COVID-19 померли вже 67 осіб, а одужали – 2902. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"7 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 – летальні, 43 055 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1453 нові випадки. Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2932 випадки;
Волинська область – 4162 випадки;
Дніпропетровська область – 1508 випадків;
Донецька область – 945 випадків;
Житомирська область – 2064 випадки;
Закарпатська область – 5615 випадків;
Запорізька область – 895 випадків;
Івано-Франківська область – 5426 випадків;
Кіровоградська область – 714 випадків;
м. Київ – 9178 випадків;
Київська область – 4058 випадків;
Львівська область – 10 572 випадки;
Луганська область – 146 випадків;
Миколаївська область – 682 випадки;
Одеська область – 3904 випадки;
Полтавська область – 489 випадків;
Рівненська область – 6638 випадків;
Сумська область – 636 випадків;
Тернопільська область – 3212 випадків;
Харківська область – 4527 випадків;
Херсонська область – 255 випадків;
Хмельницька область – 1286 випадків;
Чернівецька область – 6477 випадків;
Черкаська область – 975 випадків;
Чернігівська область – 965 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 серпня до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 132 951.
Як повідомляв OBOZREVATEL, учені виявили зв'язок між коронавірусом і захворюванням ясен, що в підсумку може призвести до летального результату для пацієнта.