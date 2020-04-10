Кількість випадків COVID-19 у Києві та області наблизилась до 500

У Києві та області станом на 9:00 п'ятниці, 10 квітня, було підтверджено 488 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці – 348, а на території області – ще 140.

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Про це написала пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. За добу до того у МОЗ повідомляли про 300 випадків коронавірусу у Києві та ще 130 у області.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків", – зазначила пресслужба.

Кількість випадків COVID-19 у Києві та області наблизилася до 500. Ілюстрація

Статистика захворюваності по всій Україні:

Вінницька область – 119 випадків;

Волинська область – 41 випадок;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 56 випадків;

Запорізька область – 54 випадки;

Івано-Франківська область – 254 випадки;

Кіровоградська область – 82 випадки;

м. Київ – 348 випадків;

Київська область – 140 випадків;

Львівська область – 82 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 0 випадків;

Одеська область – 46 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 85 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 196 випадків;

Харківська область – 6 випадків;

Херсонська область – 27 випадків;

Хмельницька область – 16 випадків;

Чернівецька область – 366 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

Характерно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 квітня до Центру надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19, всього від початку року – 8763.

Як повідомлявOBOZREVATEL: