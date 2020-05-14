Мер Києва Віталій Кличко показав переконливе відео з лікарем-неврологом міської клінічної лікарні №1 Олексієм Ареф'євим, який переміг коронавірус COVID-19.

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Відповідний ролик було презентовано під час брифінгу очільника столиці 14 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Кличко зазначив, що у Києві вже 259 заражених коронавірусом медиків, 29 із яких – у стаціонарах лікарень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це люди, які щодня рятують здоров'я та життя киян. І яких ми повинні берегти, бо хто нам потім допомагатиме?!" – наголосив мер Києва.

За його словами, більша частина медперсоналу була інфікована саме на роботі. Іноді спеціалісти навіть не знали, що мають справу із зараженими COVID-19, адже часто це захворювання протікає без симптомів.

Як зазначив Кличко, менша ж частина інфікувалася в побуті, спілкуванні поза роботою. Зокрема, так трапилось і з лікарем Ареф'євим, який уже подолав коронавірус.

Київський лікар розповів, як переміг COVID-19. Ілюстрація

"Хочу розповісти про серйозність ситуації з COVID-19. Розповісти не тільки як лікар, а і як людина, яка перенесла важку коронавірусну двобічну пневмонію. Сповна розумієш серйозність ситуації, коли починаєш відчувати нестачу повітря – коли просто йдеш, розмовляєш по телефону, коли починаєш кашляти, а наприкінці цього нападу в тебе темніє в очах", – розповів київський медик.

Так, за словами Ареф'єва, спочатку в його випадку достатньо було дихання прохолодним повітрям під відчиненим вікном, а потім було мало навіть кисню, який подавали постійно.

Він розуміє, що більшість вчиться на власних помилках. Водночас лікар висловив здивування тим, що деякі люди вважають коронавірус та смерті від нього фейком.

Також сам Кличко відзначив, що був у інфекційних відділеннях київських лікарень та чув різні історії тих, хто захворів.

"І, повірте, більшість пацієнтів кажуть, що не уявляли, через що їм доведеться пройти, аби подолати коронавірус", – наголосив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 14 квітня зафіксували 3079 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 2012, а на території області – до 1067.

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