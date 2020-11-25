Київський електровагоноремонтний завод опинився на межі зупинки: робочі – проти нового керівництва

Київський електровагоноремонтний завод – одне з основних підприємств із ремонту рухомого складу "Укрзалізниці" – на межі зупинки. Причина – повернення на підприємство старого керівництва, яке фактично довело підприємство до банкрутства. Робітники висловили недовіру новопризначеному керівнику Сергію Пишняку і готуються до страйку.

19 жовтня 2020 року правління АТ "Українська залізниця" призначило на посаду в. о. генерального директора ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" Сергія Пишняка, проти якого порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем під час його роботи на підприємстві в 2017-2020 роках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Робітники підприємства відразу висловили недовіру новому керівнику – Сергію Пишняку, який працював у команді попереднього глави підприємства. Сергій Пишняк був директором з виробництва, коли підприємством із 2015 по 2020 рік керував Василь Дутчак, якого звільнили з формулюванням у зв'язку з неефективною роботою, внаслідок порушення діяльності заводу, яка призвела до фінансових збитків підприємства, зокрема, завод на 7 млн грн перевищив планові витрати на придбання запчастин для ремонту поїздів.

4 серпня 2020 року Головне слідче управління Національної поліції України почало досудове розслідування кримінальної справи №12020000000000752 за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб посадовими особами ПрАТ "КЕВРЗ", зокрема і С. Пишняк, під час закупівель протягом 2017-2020 рр. товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, що завдало підприємству збиток в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі завод близький до бунту, оскільки профспілка підприємства висловила недовіру Сергію Пишняку, як представнику старої команди і вимагає повернути попереднього керівника – Романа Желізняка.

Проблема полягає в тому, що за той час поки підприємством керував Дутчак, завод занепав – не закуповує інструменти, не проводилися ремонти зношених цехів, зарплатний фонд тримався на мінімальному рівні. Після того, як керівником підприємства був призначений Роман Желізняк, збільшилося завантаження потужностей заводу та своєчасне виконання графіка ремонту електропоїздів, що безпосередньо вплинуло на рівень заробітної плати співробітників, почався ремонт соціальних об'єктів. Желізняк також розробив концепцію розвитку заводу до 2025 року, згідно з якою дозволить вдвічі збільшити обсяги ремонтів і кількість робочих місць, а також розширити можливості заводу з ремонту серій електропоїздів за рахунок розширення кола замовників, зокрема із зовнішніх ринків.

Колектив Київського електровагоноремонтного заводу направив відкрите звернення Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові правління АТ "Українська залізниця" Володимиру Жмаку.

ПрАТ Київський електровагоноремонтний завод (КЕВРЗ) – одне з найстаріших державних підприємств України з ремонту вагонів, засноване 1868 року. 100% акцій "КЕВРЗ" належить державі в особі АТ "Українська залізниця".