Київський будинок вчителя показали на фото 30-х років: історична будівля побувала музеєм і парламентом

У мережі показали раритене фото Київського міського будинку вчителя, який має багату історію.

Будівля розташована на вулиці Володимирській, 57. Кадр розмістив киянин Ігор Потабачний на сторінці "Старі фото Києва" у Facebook.

На чорно-білому фото видно величезну архітектурну споруду, на якій вивісили чимало портретів, зокрема, і радянського "вождя" Володимира Леніна, гасла та емблему (серп і молот) СРСР. Також на кадр потрапили маленькі на фоні будівлі кияни.

Користувачі мережі у коментарях розповіли, що колись у цьому будинку були Педагогічний музей україни, славнозвісна Центральна рада, а ще – музей Леніна. Також повідомляється, що знімок був зроблений у 1930-х роках.

Пост у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

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