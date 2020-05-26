Київська область послаблює карантин: що дозволили і за яких умов

У Київській області з вівторка, 26 травня, послабили карантин, введений через пандемію COVID-19. Людям доведеться й надалі дотримуватися протиепідемічних вимог.

Рішення про пом'якшення обмежень було ухвалене на засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін під час брифінгу 25 травня. Також дані з'явились на сайті КОДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Київська область послаблює карантин. Ілюстрація

Про транспортні перевезення

Згідно з протоколом комісії, у Київській області дозволили перевезення людей у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні. Головною умовою є те, що кількість пасажирів повинна коливатись у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або відповідними реєстраційними документами.

Перед початком робочої зміни всі працівники транспорту повинні проходити температурний скринінг. У разі виявлення температури понад 37,2 градусів або ознак респіраторних захворювань співробітників не допускатимуть до виконання обов'язків.

Також має бути встановлена відстань між водієм та пасажирами не менше одного метра або ж ізоляційна прозора пластикова перегородка. Необхідно, щоб у всіх членів екіпажу були респіратори (без клапану) або медичні маски. Такі ж вимоги і до пасажирів.

Перед кожною зміною у транспорті повинно проводитися вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів. За сприятливих погодних умов бажано здійснювати перевезення при відкритих вікнах.

Рекомендується, щоб біля пасажирських дверей було нагадування про необхідність використання засобів індивідуального захисту, а також спиртовмісні антисептики.

Про готелі та дитячі садочки

З 26 травня за умови дотримання протиепідемічних заходів розпочали роботу дитячі садочки та готелі (окрім ресторанів в них).

Зазначається, що засновники та суб’єкти господарювання повинні здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу забезпечити належне виконання рекомендацій, а також подбати про наявність у працівників засобів індивідуального захисту із розрахунку на п'ять днів.

Про спортивні та релігійні заходи

Дозволили і проведення спортивних заходів, але без глядачів і при наявності до 50 учасників. Якщо їх повинно бути більше – потрібно узгодження МОЗ.

Релігійні заходи можливі при перебуванні у приміщенні однієї людини на 10 квадратних метрів. Всі люди повинні бути в масках. При вході мають організувати температурний скринінг та місце для обробки рук.

Про посилення карантину

Рішення про послаблення карантину поки що не остаточне. У разі, якщо захворюваність зростатиме, карантинні обмеження знову можуть посилити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 1 червня планують розпочати наступний етап послаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу.