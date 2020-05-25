Київська область послабить карантин: названа остаточна дата

Київська область розпочне другий етап послаблення карантину уже з вівторка, 26 травня.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 25 травня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в Київській області маємо такі показники: інцидентність – 11,94 на 100 тис. осіб, заповненість ліжок (В лікарнях, призначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. – Ред.) – 19,03%, середня кількість ПЛР-тесів (на COVID -19. – Ред.) – 19,34 на 100 тис. осіб. Ці цифри отримали рано вранці. Оперативно провели засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС. Радий повідомити її рішення: з завтрашнього дня, 26 травня, в Київській області карантин пом'якшується", – підкреслив Володін.

За його словами, водночас кількість пасажирів в транспорті повинна дорівнювати кількості місць для сидіння, а салони мають дезінфікувати перед початком зміни. Водіям необхідно проводити температурний скринінг, відстань між ними і пасажирами повинна бути не менше метра (або ж перші повинні мати захисні екрани). У всіх мають бути маски.

Володін зазначив, що з 26 травня зможуть почати роботу дитячі садки та готелі за умови дотримання вимог МОЗ. Буде дозволено проведення спортивних заходів, але без глядачів і при наявності до 50 учасників. Якщо їх більше – потрібно узгодження МОЗ.

"Релігійні заходи можливі при перебуванні у приміщенні однієї людини на 10 квадратних метрів. Всі повинні бути в масках. При вході необхідно міряти температуру, потрібно облаштувати місце для обробки рук", – додав він.

Чиновник підкреслив, що рішення про пом'якшення карантину може бути переглянуто у разі погіршення епідситуації в регіоні.

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