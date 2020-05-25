Київська область послабить карантин: названа остаточна дата

Київська область розпочне другий етап послаблення карантину уже з вівторка, 26 травня.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу 25 травня, який транслювала пресслужба КОДА на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в Київській області маємо такі показники: інцидентність – 11,94 на 100 тис. осіб, заповненість ліжок (В лікарнях, призначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. – Ред.) – 19,03%, середня кількість ПЛР-тесів (на COVID -19. – Ред.) – 19,34 на 100 тис. осіб. Ці цифри отримали рано вранці. Оперативно провели засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС. Радий повідомити про її рішення: з завтрашнього дня, 26 травня, в Київській області карантин пом'якшується", – підкреслив Володін.

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