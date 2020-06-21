Київська багатоповерхівка після вибуху може впасти будь-якої миті: будівлю терміново зміцнюють

Антон Малиновський Життя столиці 17:38, 21.06.2020 Оновлено: 17:48, 21.06.2020

Житловий будинок на Позняках, де в неділю, 21 червня, сталася вибух, може обвалитися – для уникнення цього рятувальники встановлюють спеціальні розпірки й троси.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Він зазначив, що рятувальники намагаються стабілізувати нинішній стан пошкодженого будинку.

"Встановлюються розпірки по всьому будинку для того, щоб стабілізувати конструкції цього будинку. І другий момент, на восьмому поверсі зараз встановлюються троси, теж для стабілізації конструкції, відповідно, зокрема й пошкоджених конструкцій", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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