Київрада 23 липня ухвалила рішення про звільнення від пайової участі об'єктів "Укрбуду".

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що це дозволить "Київміськбуду" "взятися" за добудову ще шести об'єктів. Про це написала пресслужба очільника міста на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я розумію, що таке рішення щодо "Укрбуду" – не оптимальне, але ми повинні його ухвалити. Бо потрібно допомогти ошуканим людям. Тим паче, що пайова участь за кілька місяців буде скасована для всіх забудовників по всій Україні", – наголосив Кличко.

Київрада ухвалила важливе рішення щодо "Укрбуду" Пресслужба Кличка

Мер столиці відзначив, що парламент повинен терміново розглянути низку законопроєктів, які б унеможливили схожі ситуації з недобросовісними забудовниками.

"Ми вже втомилися від того, що постійно чуємо різні прізвища – Войцеховський, Паливода, Микитась, назви таких компаній як "Укрбуд", "Аркада". Ми постійно вирішуємо проблеми, що виникають через недобросовісних забудовників. Бо ошукані люди приходять до нас. Вони кажуть, що вклали кошти, а їх ошукали", – розповів Кличко.

За його словами, так трапляється, адже забудовники "можуть без гарантій банку продавати квадратні метри, які існують часто тільки на папері".

Київрада ухвалила важливе рішення щодо "Укрбуду" Пресслужба Кличка

OBOZREVATEL раніше детально писав про те, що ситуація з покинутими будівництвами держкорпорації "Укрбуд" боляче вдарила по 40 тис. осіб. А інвестори, які вклалися в житло, досягли точки кипіння. Люди навіть виходили на мітинги.

Водночас президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір раніше говорив про те, що без підтримки держави будівництва "Укрбуду" можуть бути заморожені на десятки років, оскільки "чиновники та власники землі вирішили скористатися ситуацією та виторгувати додаткові преференції".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії "Укрбуд". Сам же Кличко відповів, що станом на 22 травня було три проблемних питання з недобудовами корпорації "Укрбуд", але вони не належали до компетенції міського голови Києва та міської влади.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд знає про проблеми з компанією "Укрбуд" і готовий втрутитися в скандал із недобудовами.

Ще трохи згодом Кличко сказав, що Київрада повинна ухвалити рішення, яке належить до компетенції міста, аби допомогти інвесторам "Укрбуду" отримати житло.