Київрада придумала нове заохочення для закладів із літніми майданчиками: заплатять 1 гривню

Марина Погорілко Життя столиці 19:10, 23.07.2020

Заклади громадського харчування у Києві, які мають літні та сезонні майданчики, а також бізнес, що здійснює діяльність у засобах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктах сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, будуть звільнені від сплати пайової участі. Вони платитимуть символічну 1 гривню.

Відповідне рішення у четвер, 23 липня, ухвалили депутати Київради, повідомила пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що для літніх майданчиків біля ресторанів та бізнесу, що здійснює діяльність у засобах пересувної торговельної мережі та об'єктах сезонної пересувної торговельної мережі, ця норма діятиме до кінця жовтня цього року. А для сезонних майданчиків кафе і ресторанів – до кінця року.

Якщо ж підприємці вже сплатили пайову участь до вступу в дію рішення Київради – ці кошти будуть зараховані як сплата пайової участі на наступний період (рік).

"Ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це основа економіки міста. І його треба підтримувати та заохочувати. Сьогодні складно всім. Кілька місяців ресторани та кафе не працювали. І отримали шалені збитки. Ми повинні створити сприятливі умови для роботи бізнесу в столиці. І, переконаний, спільними зусиллями та конструктивною співпрацею ми цю кризу подолаємо", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Київрада ухвалила важливе рішення щодо "Укрбуду". Його об'єкти будуть звільнені від пайової участі.

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