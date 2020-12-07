Кличко розповів, скільки ліжок у лікарнях Києва обладнані киснем

Для хворих на коронавірус у Києві обладнано 2 117 ліжок з подачею кисню.

Місто власними силами підготує ще 4,8 тис. ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, розповів під час онлайн-брифінгу міський голова Віталій Кличко (щоб побачити відео доскрольте до кінця).

Серед них:

1 523 з централізованою подачею;

594 ліжко-місць обладнані кисневими концентраторами.

''На збільшення ліжко-місць із подачею кисню місто виділило майже 31 млн грн. Це кошти на капітальний ремонт систем постачання. Іще понад 5,5 млн грн передбачили на закупівлю кисневих концентраторів", – повідомив Кличко.

З держбюджету столиці мають надати понад 64 млн грн на ремонти систем постачання та закупівлю концентраторів. Із цих коштів вже отримано майже 30 млн грн.

''За рахунок грошей міста та держбюджету до кінця року планується збільшити кількість ліжок з постачанням кисню до понад 3,5 тис. Це – 80% ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих на коронавірус'', – пояснив міський голова.

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