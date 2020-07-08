Київ зупинився в заторах: найгірша ситуація на мостах. Карта

Київ у середу вранці, 8 липня, зупинився у масштабних заторах. Найважче було проїхати мостами та лівим берегом.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, зупинилися проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Перемоги, Кільцева дорога, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Дегтярівська, Олени Теліги. У центрі затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянську та Хрещатик.

Важкою була ситуація на мостах Гаванському, Північному, Патона, Метро, Русанівському. На лівому березі зупинилися проспекти Броварський, Соборності, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, бульвар Перова, вулиці Миропільска, Братиславська, Русанівська набережна, а також Дарницьке і Харківське шосе.

Карта заторів у Києві Скриншот

Карта заторів у Києві Скриншот

Карта заторів у Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ посів третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.