Київ зупинився в заторах: на яких дорогах ситуація найгірша. Карта
Київ у вівторок вранці, 18 серпня, зупинився в заторах. Найбільші з них спостерігалися на правому березі, зокрема, і в центрі.
OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Так, затори в Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Валерія Лобановського, Голосіївський, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олексанра Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.
У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Хрещатик, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея, Паркова дорога, а також Набережне шосе.
На лівому березі найбільші затори спостерігалися на вулиці Братиславській, Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.