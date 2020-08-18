Київ зупинився в заторах: на яких дорогах ситуація найгірша. Карта

Київ у вівторок вранці, 18 серпня, зупинився в заторах. Найбільші з них спостерігалися на правому березі, зокрема, і в центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори в Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Валерія Лобановського, Голосіївський, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олексанра Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.

Затори на правому березі Києва Скриншот

Правий берег Києва скували затори Скриншот

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, Дружби Народів, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Хрещатик, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея, Паркова дорога, а також Набережне шосе.

Затори в центрі Києва Скриншот

На лівому березі найбільші затори спостерігалися на вулиці Братиславській, Дарницькому шосе, проспекті Юрія Гагаріна.

Затори в Києві Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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