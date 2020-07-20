Київ зупинився у заторах: яких доріг варто уникати. Мапа

Вероніка Ковбасюк Життя столиці 11:38, 20.07.2020 Оновлено: 12:27, 20.07.2020

Київ у понеділок вранці, 20 липня, скували затори. Найважче водіям було проїхати на правому березі, зокрема, і у центрі.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці краще об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві зупинилися вулиці Академіка Заболотного, Олени Теліги, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Академіка Палладіна.

У центрі найбільші затори скували вулиці Жилянську, Січових Стрільців, Велику Житомирську, Михайла Грушевського, Саперно-Слобідську, проспект Перемоги, Бессарабську площу, а також бульвари Тараса Шевченка, Дружби Народів.

Схожа ситуація спостерігалась і на Південному мосту.

Затори в Києві
Скріншот/Infoportal.kiev.ua
Затори в Києві
Скріншот/Infoportal.kiev.ua
Затори в Києві
Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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