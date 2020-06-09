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9 червня • оновлено в 10:37
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Київ зупинився у заторах: які дороги треба об'їхати. Карта

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Київ у вівторок вранці, 9 червня, скували затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою сайту Infoportal дізнався, які дороги міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у заторах зупинилися проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Академіка Палладіна, Перемоги, Степана Бандери, вулиці Академіка Зболотного, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Щусева, Богатирська, а ще Кільцева дорога.

Київ зупинився у заторах. Ілюстрація

Київ зупинився у заторах. Ілюстрація

У центрі слід об'їхати вулиці Жилянську, Михайла Грушевського, Басейну, Петрівську алею, бульвар Тараса Шевченка та Набережне шосе. Складна ситуація спостерігалась і на Північному та Гаванському мостах.

На лівому березі затори скували проспекти Миколи Бажана, Соборності, Броварський, Визволителів та вулицю Братиславську.

Затори у Києві 9 червня

Затори у Києві 9 червня

Скріншот

Затори у Києві 9 червня

Затори у Києві 9 червня

Скріншот

Затори у Києві 9 червня

Затори у Києві 9 червня

Скріншот

Затори у Києві 9 червня

Затори у Києві 9 червня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце у рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед, Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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