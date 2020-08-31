Київ зупинився у заторах. Карта доріг
У Києві вранці 31 серпня спостерігались значні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.
OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua з'ясував, які дороги міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися, карти, доскрольте до кінця сторінки).
Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Відрадний, Повітрофлотський, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Богатирську.
У центі зупинилися проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Хрещатик, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея. Схожа ситуація була і на Гаванському мосту.
На лівому берез затори скували лише вулицю Світлу та проспект Юрія Гагаріна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.