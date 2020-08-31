Київ зупинився у заторах. Карта доріг

У Києві вранці 31 серпня спостерігались значні затори. Водіям було важко проїхати як у центрі столиці, так і на її околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua з'ясував, які дороги міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися, карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори у Києві скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Відрадний, Повітрофлотський, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Богатирську.

Затори на правому березі Києва Скріншот

Правий берег столиці скували затори Скріншот

У центі зупинилися проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянська, Михайла Грушевського, Хрещатик, Набережно-Хрещатицька, Петрівська алея. Схожа ситуація була і на Гаванському мосту.

Центр Києва зупинився Скріншот

На лівому берез затори скували лише вулицю Світлу та проспект Юрія Гагаріна.

Затори на лівому березі Києва Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед столиця зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.

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