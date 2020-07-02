Київ зупинився у заторах: де виникли складнощі з проїздом. Карта

Київ у четвер вранці, 2 липня, скували затори. Зупинилися як дороги у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які вулиці та проспекти міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, у столиці зупинилися Кільцева дорога, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.

Затори у Києві 2 липня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Затори у Києві 2 липня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

У центрі затори скували бульвар Тараса Шевченка, проспект Перемоги, Петрівську алею, Володимирський узвіз, Набережне шосе, вулиці Жилянську, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицьку. Схожа ситуація спостерігалась на Північному мосту.

Затори у Києві 2 липня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

На лівому березі зупинилися вулиця Братиславська, проспекти Романа Шухевича, Броварський, Миколи Бажана.

Затори у Києві 2 липня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.