Київ зупинився у заторах: де проїхати майже неможливо. Карта
Київ у п'ятницю вранці, 24 липня, скували затори. Вони спостерігались здебільшого на правому березі, зокрема, і в центрі.
OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Так, у Києві зупинилися Кільцева дорога, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Академіка Палладіна, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.
У центрі затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянську, Михайла Грушевського, Велику Житомирську, Петрівську алею, Набережне шосе.
На лівому березі краще не їхати Братиславською вулицею та Дарницьким шосе.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.