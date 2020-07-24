Київ зупинився у заторах: де проїхати майже неможливо. Карта
Київ зупинився у заторах.
Київ у п'ятницю вранці, 24 липня, скували затори. Вони спостерігались здебільшого на правому березі, зокрема, і в центрі.
OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).
Так, у Києві зупинилися Кільцева дорога, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Любомира Гузара, Академіка Палладіна, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Юрія Іллєнка.
У центрі затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Жилянську, Михайла Грушевського, Велику Житомирську, Петрівську алею, Набережне шосе.
На лівому березі краще не їхати Братиславською вулицею та Дарницьким шосе.
Затори у Києві 24 липня Скріншот
Затори у Києві 24 липня Скріншот
Затори у Києві 24 липня Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.