Київ зупинився в масштабних заторах: які вулиці варто об'їхати. Карта

Київ у вівторок вранці, 23 червня, зупинився в масштабних заторах. Водіям важко було проїхати як у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які вулиці міста варто об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Степана Бандери, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Дегтярівську, Богатирську.

Затори в Києві 23 червня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Затори в Києві 23 червня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Саксаганського, Хрещатик, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька. Схожа ситуація спостерігалася й на Набережному шосе, Петрівській алеї, Парковій дорозі.

Затори в Києві 23 червня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Затори скували і Північний міст. Також на лівому бережі зупинились проспекти Миколи Бажана, Романа Шухевича, Володимира Маяковського, Броварський, Визволителів, вулиці Миропільська і Братиславська.

Затори у Києві 23 червня Скріншот/Infoportal.kiev.ua

Затори в Києві 23 червня Скриншот/Infoportal.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.