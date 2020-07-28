Київ зупинився у масштабних заторах: як потрапити в центр міста. Карта

Київ у вівторок вранці, 28 липня, зупинився у масштабних заторах. Найгіршою ситуація була в центрі столиці.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги міста слід об'їхати, аби не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві затори скували Кільцеву дорогу, проспекти Голосіївський, Валерія Лобановсього, Повітрофлотський, вулиці Вадима Гетьмана, Кирилівську, Семена Скляренка.

У центрі зупинилися проспект Перемоги, бульвари Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулиці Жилянська, Васильківська, Саксаганського, Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицька, Набережне шосе та Петрівська алея. Схожа ситуація була і на Гаванському мосту.

На лівому березі затори спостерігалися на вулицях Миропільській, Центральній, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Затори в Києві 28 липня Скриншот

Затори в Києві 28 липня Скриншот

Затори в Києві 28 липня Скриншот

Водночас пресслужба комунальної корпорації "Київавтодор" писала на своїй сторінці у Facebook, що під шляхопроводом біля станції метро "Святошин" частково обмежать рух до 3 серпня.

"На нижній частині шляхопроводу біля станції метро "Святошин" розпочались гарантійні ремонтні роботи. Працюють з опорами і балками. Усе буде виконано за кошти підрядника. Під час робіт рух на автостоянці під шляхопроводом обмежено", – йдеться в дописі.

Обмеження руху в Києві Facebook / Київавтодор

Пост у мережі Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких – транзитні.