Київ зупинився в масштабних заторах: ситуацію ускладнила ДТП. Карта

Київ у середу вранці, 15 липня, зупинився в масштабних заторах. Ситуацію ускладнила і ДТП на Наддніпрянському шосе.

OBOZREVATEL за допомогою порталу Infoportal.kiev.ua дізнався, які дороги столиці потрібно об'їхати, щоб не втратити багато часу (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори скували проспекти Науки, Голосіївський, Валерія Лобановського, Повітрофлотський, Академіка Палладіна, Кільцеву дорогу, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, а також бульвар Вацлава Гавела.

Водночас найгірша ситуація спостерігалась у центрі Києва. Там зупинилися проспект Перемоги, вулиці Жилянська, Борщагівська, Саксаганського, Льва Толстого, Ползунова, Василя Липківського, Кудряшова, бульвари Тараса Шевченка, Дружби Народів.

Важко було проїхати і Наддніпрянським шосе. Як повідомив журналіст OBOZREVATEL, там вранці 15 липня трапилась ДТП. Тому на дорозі утворився п'ятикілометровий затор з боку станції метро "Видубичі" і до мосту Патона. Останній також зупинився.

ДТП в Києві 15 липня

ДТП в Києві 15 липня

На лівому березі затори спостерігались лише на проспектах Миколи Бажана, Соборності, а також вулиці Світлій.

Затори у Києві 15 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Затори у Києві 15 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Затори у Києві 15 липня Infoportal.kiev.ua/Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ отримав третє місце в рейтингу європейських мегаполісів із найбільш тривалими заторами. Насамперед Київ зупиняється через велику кількість авто, більшість із яких транзитні.